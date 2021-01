Covid, calano trapianti di organi e donatori. “I cittadini si fidino, il nostro è sistema tra i migliori. Solo così si salva la vita di chi è in attesa” (Di domenica 3 gennaio 2021) Durante la pandemia non Solo sono diminuiti i trapianti ma sono stati anche meno gli italiani disposti a donare i propri organi dopo la morte. Quest’anno le opposizioni alla donazione al momento del rinnovo della carta d’identità (una delle circostanze in cui dal 2015 è possibile dichiarare la propria volontà alla donazione) sono state il 34 per cento del totale (1,8 milioni) contro il 32,8 del 2019 (il dato è aggiornato al 14 dicembre). È quanto emerge dall’ultimo bilancio del Centro nazionale trapianti (Cnt). Con le strutture ospedaliere messe a dura prova dall’emergenza sanitaria e le terapie intensive impegnate a gestire i pazienti Covid, nei primi nove mesi del 2020 si è assistito a un calo del 7,8 per cento dei donatori utilizzati e del 6,6 per cento dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Durante la pandemia nonsono diminuiti ima sono stati anche meno gli italiani disposti a donare i propridopo la morte. Quest’anno le opposizioni alla donazione al momento del rinnovo della carta d’identità (una delle circostanze in cui dal 2015 è possibile dichiarare la propria volontà alla donazione) sono state il 34 per cento del totale (1,8 milioni) contro il 32,8 del 2019 (il dato è aggiornato al 14 dicembre). È quanto emerge dall’ultimo bilancio del Centro nazionale(Cnt). Con le strutture ospedaliere messe a dura prova dall’emergenza sanitaria e le terapie intensive impegnate a gestire i pazienti, nei primi nove mesi del 2020 si è assistito a un calo del 7,8 per cento deiutilizzati e del 6,6 per cento dei ...

