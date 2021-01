Ciclocross, Fabio Aru ottimo sesto a Cremona con la nuova maglia della Qhubeka-Assos! (Di domenica 3 gennaio 2021) Fabio Aru ha fatto il suo attesissimo esordio con la maglia della Qhubeka-Assos, sua nuova squadra a partire dal 1° gennaio 2021. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha preso parte al Trofeo Città di Cremona, tradizionale prova di Ciclocross di livello nazionale che è andata in scena nella campagna cremasca fuori Montodine. Oggi splendeva il sole nella località lombarda, ma il tracciato era caratterizzato da tanto fango e dalla neve che è scesa copiosamente nei giorni scorsi e che ha messo a dura prova gli organizzatori del Vélo Club Cremonese B&P Recycling, bravi a tenere in vita l’evento. Il sardo si è ben distinto in una gara estremamente impegnativa e ha conquistato un convincente sesto posto a oltre due minuti dal vincitore. Il 30enne era alla sua ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021)Aru ha fatto il suo attesissimo esordio con la-Assos, suasquadra a partire dal 1° gennaio 2021. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha preso parte al Trofeo Città di, tradizionale prova didi livello nazionale che è andata in scena nella campagna cremasca fuori Montodine. Oggi splendeva il sole nella località lombarda, ma il tracciato era caratterizzato da tanto fango e dalla neve che è scesa copiosamente nei giorni scorsi e che ha messo a dura prova gli organizzatori del Vélo Club Cremonese B&P Recycling, bravi a tenere in vita l’evento. Il sardo si è ben distinto in una gara estremamente impegnativa e ha conquistato un convincenteposto a oltre due minuti dal vincitore. Il 30enne era alla sua ...

