Vaccino Pfizer, Ceo BionNTech: «Da soli non riusciamo a coprire il fabbisogno» (Di sabato 2 gennaio 2021) Primo preparato ad essere autorizzato contro il Covid in Europa, il Vaccino Pfizer BioNTech non è però sufficiente a soddisfare la domanda dell'Unione Europea. La procedura di approvazione degli altri farmaci è stata troppo lenta e si rischia oggi la mancanza di copertura. Se non saranno autorizzati altri vaccini, l'azienda tedesca non sarà in grado – da sola – di far fronte al fabbisogno europeo. È quanto spiegato dal Ceo di BioNTech Ugur Sahin al settimanale tedesco Spiegel. Leggi anche >> Covid, il bollettino di oggi: 22.211 nuovi casi e 462 morti Vaccino Pfizer BioNTech, insufficiente a coprire fabbisogno: situazione non buona "Al momento – afferma Sahin in merito al preparato Pfizer BioNTech – la situazione non sembra buona, si sta ...

