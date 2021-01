Vaccinazioni, l'Europa procede a rilento: avanti con il contagocce fino a marzo (Di sabato 2 gennaio 2021) La Francia frenata dallo scetticismo, in difficoltà anche la virtuosa Germania: i paesi del continente sono in ritardo nella campagna di immunizzazione. Pfizer-BioNTech e Moderna da sole non ce la fanno ad approvvigionare tutti. A fine gennaio AstraZeneca potrebbe alleviare la... Leggi su repubblica (Di sabato 2 gennaio 2021) La Francia frenata dallo scetticismo, in difficoltà anche la virtuosa Germania: i paesi del continente sono in ritardo nella campagna di immunizzazione. Pfizer-BioNTech e Moderna da sole non ce la fanno ad approvvigionare tutti. A fine gennaio AstraZeneca potrebbe alleviare la...

La distribuzione dei vaccini dell'azienda americana Moderna e le vaccinazioni sono appena iniziate, mentre che l'Ema accelera i procedimenti per l'approvazione nell'Ue. "Tutti i test sin qui condotti ...

Lo annuncia la Direzione di Sanità e Igiene: somministrazione nell’atrio dell’Aula Paolo VI. Scelto il vaccino della Pfizer. La priorità a operatori sanitari e di sicurezza, anziani e personale a cont ...

La distribuzione dei vaccini dell'azienda americana Moderna e le vaccinazioni sono appena iniziate, mentre che l'Ema accelera i procedimenti per l'approvazione nell'Ue. "Tutti i test sin qui condotti ...