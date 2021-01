Quei voti di massa dal Brasile per far vincere la Mello al Gf Vip - (Di sabato 2 gennaio 2021) Roberta Damiata Massiccio intervento da parte dei siti brasiliani per far vincere a Dyane Mello il Grande Fratello Vip. Una guerra social difficile a questo punto da arginare, anche legalmente È polemica al GFVip per i presunti voti in favore della concorrente brasiliana Dayane Mello. Tutto parte dall'account social del Brasile Hugo Gloss che ha all’attivo quasi 17 milioni di seguaci che hanno deciso, tramite un appello, di aiutare la Mello a rimanere nella casa del GFVip. La notizia è partita dall’account di Trash Italiano che ironicamente ha commentato: “Ci saranno giusto un po’ di voti in più nei prossimi televoti. La pagina ha rilasciato questo appello dopo aver visto che gli italiani hanno minacciato di condizionare l’edizione ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 2 gennaio 2021) Roberta Damiata Massiccio intervento da parte dei siti brasiliani per fara Dyaneil Grande Fratello Vip. Una guerra social difficile a questo punto da arginare, anche legalmente È polemica al GFVip per i presuntiin favore della concorrente brasiliana Dayane. Tutto parte dall'account social delHugo Gloss che ha all’attivo quasi 17 milioni di seguaci che hanno deciso, tramite un appello, di aiutare laa rimanere nella casa del GFVip. La notizia è partita dall’account di Trash Italiano che ironicamente ha commentato: “Ci saranno giusto un po’ diin più nei prossimi tele. La pagina ha rilasciato questo appello dopo aver visto che gli italiani hanno minacciato di condizionare l’edizione ...

Massiccio intervento da parte dei siti brasiliani per far vincere a Dyane Mello il Grande Fratello Vip. Una guerra social difficile a questo punto da arginare, anche legalmente ...

