Papa Francesco ricorda Maradona: “Un poeta in campo, ma un uomo fragile” (Di sabato 2 gennaio 2021) Lunga intervista rilasciata da Papa Francesco a La Gazzetta dello Sport. Il Pontefice ha affrontato diversi temi legati ovviamente allo sport ed in particolare anche sulla scomparsa di Diego Armando Maradona del quale ha un ricordo legato al Mondiale vinto nel 1986 dall'Argentina."In campo è stato un poeta, un grande campione che ha regalato gioia a milioni di persone, in Argentina come a Napoli. Era anche un uomo molto fragile", ha detto Papa Francesco sul Pibe de Oro. E ancora: "Ho un ricordo personale legato al Campionato del Mondo del 1986, quello che l’Argentina vinse proprio grazie a Maradona. Mi trovavo a Francoforte, era un momento di difficoltà per me, stavo studiando la lingua e raccogliendo materiale per la ... Leggi su itasportpress (Di sabato 2 gennaio 2021) Lunga intervista rilasciata daa La Gazzetta dello Sport. Il Pontefice ha affrontato diversi temi legati ovviamente allo sport ed in particolare anche sulla scomparsa di Diego Armandodel quale ha un ricordo legato al Mondiale vinto nel 1986 dall'Argentina."Inè stato un, un grande campione che ha regalato gioia a milioni di persone, in Argentina come a Napoli. Era anche unmolto", ha dettosul Pibe de Oro. E ancora: "Ho un ricordo personale legato al Campionato del Mondo del 1986, quello che l’Argentina vinse proprio grazie a. Mi trovavo a Francoforte, era un momento di difficoltà per me, stavo studiando la lingua e raccogliendo materiale per la ...

