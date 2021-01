Liguria | Mauri | ‘respingere ogni forma di minaccia | odio e violenza’

Leggi su ildenaro

(Di sabato 2 gennaio 2021) Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “Mi sento di esprimere la massima solidarietà al presidente della RegioneGiovanni Toti per la lettera di minacce ricevuta in questi giorni. Al ministero dell’Interno siamo impegnati per rispondere con fermezza a un clima diche alcuni provano a fomentare e che è inaccettabile. Se è doveroso per chi ha responsabilità di governo a tutti i livelli ascoltare le critiche, anche le più aspre, e confrontarsi con le idee differenti, deve essere altrettanto chiaro che la violenza è sempre ingiustificata e che bisogna respingere con forzadi, die di violenza”. Lo afferma il viceministro dell’Interno, Matteo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.