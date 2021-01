Lecce, Corini negativo al tampone: domattina il secondo test per esserci contro il Monza (Di domenica 3 gennaio 2021) L’allenatore del Lecce Eugenio Corini, positivo al Covid dal 14 dicembre, è risultato negativo al tampone di oggi. Potrebbe quindi tornare a guidare la sua squadra dalla panchina già da lunedì contro il Monza in caso di negatività anche al test molecolare di domani. Questo il comunicato del club salentino: “L’U.S. Lecce comunica che, il tecnico Eugenio Corini è risultato negativo al Covid-19 al test molecolare effettuato questa mattina ed è in attesa di un secondo tampone che verrà effettuato nella mattinata di domani“. Foto: Twitter Lecce L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 3 gennaio 2021) L’allenatore delEugenio, positivo al Covid dal 14 dicembre, è risultatoaldi oggi. Potrebbe quindi tornare a guidare la sua squadra dalla panchina già da lunedìilin caso di negatività anche almolecolare di domani. Questo il comunicato del club salentino: “L’U.S.comunica che, il tecnico Eugenioè risultatoal Covid-19 almolecolare effettuato questa mattina ed è in attesa di unche verrà effettuato nella mattinata di domani“. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

