Kylie Jenner, ordine restrittivo temporaneo per un fan “troppo” invadente (Di sabato 2 gennaio 2021) Che le star siano spesso vittime di fan troppo “accaniti” è cosa nota. Tutte le celebrità dello showbiz, prima o poi, incontrano lo “stalker” di turno. Quello che non sa distinguere tra immagine proposta dai media e persona reale. La famiglia Kardashian però batte tutti i record. Fan adoranti prendono annualmente di mira le cinque sorelle. Cercano di incontrarle, inseguendole fino a casa. L’ultimo in ordine di tempo è quello che sta attualmente perseguitando Kylie Jenner. La ragazza più ricca del 2020 secondo Forbes, Kylie appunto, ha appena ottenuto un ordine restrittivo temporaneo nei confronti di un ragazzo di nome Justin Bergquist. Il giudice, mercoledì 30 dicembre, ha stabilito che Bergquist debba rimanere almeno a 100 metri di distanza da lei. ... Leggi su velvetmag (Di sabato 2 gennaio 2021) Che le star siano spesso vittime di fan“accaniti” è cosa nota. Tutte le celebrità dello showbiz, prima o poi, incontrano lo “stalker” di turno. Quello che non sa distinguere tra immagine proposta dai media e persona reale. La famiglia Kardashian però batte tutti i record. Fan adoranti prendono annualmente di mira le cinque sorelle. Cercano di incontrarle, inseguendole fino a casa. L’ultimo indi tempo è quello che sta attualmente perseguitando. La ragazza più ricca del 2020 secondo Forbes,appunto, ha appena ottenuto unnei confronti di un ragazzo di nome Justin Bergquist. Il giudice, mercoledì 30 dicembre, ha stabilito che Bergquist debba rimanere almeno a 100 metri di distanza da lei. ...

