Inverno non si ferma: FREDDO e NEVE anche per l’Epifania. Poi il gelo? (Di sabato 2 gennaio 2021) Il trend di maltempo invernale non è destinato a finire presto. Dopo la perturbazione che caratterizzerà le condizioni meteo dei primi giorni dell’anno, anche a seguire resterà attiva una vasta circolazione depressionaria, il cui fulcro sarà proteso dal Centro Europa al bacino del Mediterraneo. La gigantesca depressione sarà sempre ringalluzzita da contributi d’aria fredda artico-marittima. Gradualmente interverranno correnti ancor più rigide richiamate dall’Europa Nord-Orientale e dalla Russia, dove andrebbe a consolidarsi un anticiclone di natura termica. Scenario di maltempo anche per la BefanaIn tal modo, l’Italia sarà ancora esposta ad un tempo particolarmente instabile. Nel dettaglio, i primi giorni della nuova settimana, fra il 4 e il 5 gennaio, avremo alternanza di schiarite a nubi compatte. Le precipitazioni saranno ancora una volta più ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 2 gennaio 2021) Il trend di maltempo invernale non è destinato a finire presto. Dopo la perturbazione che caratterizzerà le condizioni meteo dei primi giorni dell’anno,a seguire resterà attiva una vasta circolazione depressionaria, il cui fulcro sarà proteso dal Centro Europa al bacino del Mediterraneo. La gigantesca depressione sarà sempre ringalluzzita da contributi d’aria fredda artico-marittima. Gradualmente interverranno correnti ancor più rigide richiamate dall’Europa Nord-Orientale e dalla Russia, dove andrebbe a consolidarsi un anticiclone di natura termica. Scenario di maltempoper la BefanaIn tal modo, l’Italia sarà ancora esposta ad un tempo particolarmente instabile. Nel dettaglio, i primi giorni della nuova settimana, fra il 4 e il 5 gennaio, avremo alternanza di schiarite a nubi compatte. Le precipitazioni saranno ancora una volta più ...

matteograndi : Un piccolo sacrificio oggi per riabbracciarci domani. Metteremo le scuole al sicuro con i banchi a rotelle. Chiudia… - Inverno_72 : RT @Kotiomkin: L’Euro compie 21 anni. Vorrei fargli il regalo, ma non ho una Lira... [@bruceketta69 ] #2gennaio #BuonAnnoNuovo - Prof_LudovicaV : RT @crucant: #SabatoDInverno #VentagliDiParole Una mela caduta nella neve tu che dormi (da noi dietro casa ricordi le piante che l’inverno… - massimo_porro : Anche se fosse vero, considerando la situazione - tutti obbligati chiusi in casa - non mi sembra una grande prestaz… - Inverno_72 : RT @Mr_Ozymandias: 'Non sono stati fornito dati sufficienti'. 'Non è ancora noto' 'Non si conosce ancora' 'I dati raccolti sono in numero… -