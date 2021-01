I medici no vax incompatibili con la professione: rischiano la radiazione dall’Ordine (Di sabato 2 gennaio 2021) “I medici no vax sono quelli che negano la validità del vaccino. Questo è incompatibile con la professione. Non è una cosa possibile. I medici sono parte integrante della comunità scientifica. In questi casi l’Ordine interviene comminando sanzioni, che arrivano anche alla radiazione. Molti medici no vax – in passato – sono stati radiati”. Così all’Adnkronos Salute il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici e degli Odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, che fa però un distinguo: “Diversa la questione di chi non vuole vaccinarsi”. Il vaccino strumento essenziale per la professione “Negare il vaccino – sostiene Anelli in riferimento ai medici no vax -sarebbe come se un ingegnere negasse la validità di fare i calcoli per valutare ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 2 gennaio 2021) “Ino vax sono quelli che negano la validità del vaccino. Questo è incompatibile con la. Non è una cosa possibile. Isono parte integrante della comunità scientifica. In questi casi l’Ordine interviene comminando sanzioni, che arrivano anche alla. Moltino vax – in passato – sono stati radiati”. Così all’Adnkronos Salute il presidente della Federazione nazionale degli Ordini deie degli Odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, che fa però un distinguo: “Diversa la questione di chi non vuole vaccinarsi”. Il vaccino strumento essenziale per la“Negare il vaccino – sostiene Anelli in riferimento aino vax -sarebbe come se un ingegnere negasse la validità di fare i calcoli per valutare ...

