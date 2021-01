Guardiola: «Ho cinque giocatori indisponibili per Covid. Sull’Everton…» (Di sabato 2 gennaio 2021) Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa confermando che cinque dei suoi giocatori sono risultati positivi al coronavirus Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con il Chelsea confermando che cinque dei suoi giocatori sono risultati positivi al coronavirus e si trovano in isolamento. Le sue parole. ISOLAMENTO – «cinque giocatori sono isolati da dieci giorni. I primi casi erano quattro, tra cui due giocatori. La Premier League non ci permette di rivelare di chi si tratti, ma lo vedrete domani attraverso le formazioni, saprete di chi si tratta. Noi volevamo giocare con l’Everton. Avevamo abbastanza ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Il tecnico del Manchester City Pepha parlato in conferenza stampa confermando chedei suoisono risultati positivi al coronavirus Il tecnico del Manchester City Pepha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con il Chelsea confermando chedei suoisono risultati positivi al coronavirus e si trovano in isolamento. Le sue parole. ISOLAMENTO – «sono isolati da dieci giorni. I primi casi erano quattro, tra cui due. La Premier League non ci permette di rivelare di chi si tratti, ma lo vedrete domani attraverso le formazioni, saprete di chi si tratta. Noi volevamo giocare con l’Everton. Avevamo abbastanza ...

