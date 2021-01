Giulia Salemi, Zorzi la rimprovera e lei sbotta: “Volgare? Basta trattarmi così” (Di sabato 2 gennaio 2021) Tommaso Zorzi non ha gradito il limone di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli durante la puntata speciale di capodanno del GF Vip. Il gieffino ne ha parlato con l’amica e ha spiegato come mai lui avrebbe evitato quel bacio così appassionato. “Se voi volete fare così a me va benissimo, io parlo del mio gusto. Però poi non ti lamentare se la gente ti fischia, se arrivano aerei o delle frasi della madre di Pierpaolo. In diretta hai dato un limone che sembra quelli che dai da sbronza. Ti parlo del mio gusto e del gesto. Limonare duro in diretta non fa parte del mio gusto. A maggior ragione queste cose le hai già fatte in tv in passato. Sei grande e vaccinata amore. Non è questione di tempo, ma di come. Anche se state divisi tutto il giorno e in 5 minuti state uno sopra l’altra a fare la scorigliata è anche ... Leggi su biccy (Di sabato 2 gennaio 2021) Tommasonon ha gradito il limone die Pierpaolo Pretelli durante la puntata speciale di capodanno del GF Vip. Il gieffino ne ha parlato con l’amica e ha spiegato come mai lui avrebbe evitato quel bacioappassionato. “Se voi volete farea me va benissimo, io parlo del mio gusto. Però poi non ti lamentare se la gente ti fischia, se arrivano aerei o delle frasi della madre di Pierpaolo. In diretta hai dato un limone che sembra quelli che dai da sbronza. Ti parlo del mio gusto e del gesto. Limonare duro in diretta non fa parte del mio gusto. A maggior ragione queste cose le hai già fatte in tv in passato. Sei grande e vaccinata amore. Non è questione di tempo, ma di come. Anche se state divisi tutto il giorno e in 5 minuti state uno sopra l’altra a fare la scorigliata è anche ...

GrandeFratello : Giulia non apprezza i giudizi di Tommaso... #GFVIP - drogatodelgf : SONDAGGIO FLASH: PREFERITE GIULIA SALEMI NEL GF SCORSO O IN QUESTO??? #GFvip #PRELEMI #giulia - trova_si : RT @ifthestarsshine: “ALFONSO CON PIERPAOLO NE DUBITO” Giulia Salemi, 1-12-20 -Le ultime parole famose- “MI FA BATTERE IL CUORE, STO… - BITCHYFit : Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, scoppia la passione sotto le coperte e la regia stacca (VIDEO) - giorgia_payne : @gabry1236754 No perché non era Giulia Salemi. Non sai che Giuli è colpevole di ogni catastrofe mondiale? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi Giulia Salemi a Tommaso Zorzi: "Pretendo più tatto da parte tua" - Grande Fratello VIP Video Mediaset Play Archivio tag: luca revelli

‘Grande Fratello Vip’ Un amico stretto di Elisabetta Gregoraci deride pubblicamente Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Ai fan che le chiedono d’intervenire la showgirl calabrese risponde così… La sto ...

Lite tra Zorzi e Giulia Salemi per il bacio con Pierpaolo e spunta (ancora) Francesco Monte – VIDEO

Tommaso Zorzi le dice che non c’è niente di male: “Non ti fare influenzare da ciò che dice la gente, non mi sembra un discorso strano”. Giulia Salemi sbotta:. Non hai tatto, se sei mio amico… preferis ...

‘Grande Fratello Vip’ Un amico stretto di Elisabetta Gregoraci deride pubblicamente Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Ai fan che le chiedono d’intervenire la showgirl calabrese risponde così… La sto ...Tommaso Zorzi le dice che non c’è niente di male: “Non ti fare influenzare da ciò che dice la gente, non mi sembra un discorso strano”. Giulia Salemi sbotta:. Non hai tatto, se sei mio amico… preferis ...