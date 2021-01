Diego | te ne andasti quella sera in una Bmw scura e non ti vedemmo più

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 2 gennaio 2021) Non hai mai dimenticato Napoli e Napoli mai ti ha dimenticato perché, nel giorno in cui vincesti la Coppa del Mondo in Messico, dicesti: “Questa coppa è anche dei napoletani”. Giocavi già in maglia azzurra ed eri la nostra gioia. Te neda Napoli in una dolcedi aprile. Era un lunedì, nel 1991, la tua Pasqua di non resurrezione, tradito dal controllo antidoping che fu un autentico trabocchetto e rivelò la cosa cui ti eri consegnato. Dalla tua casa di Posillipo chiamasti al telefono mamma Tota a Buenos Aires: “Hola, madre, sto partendo”. Claudia e le due bambine, Dalmita e Yannina, erano già in Argentina. Indossasti un paio di blue-jeans azzurri, una camicia gialla di Versace, un giubbotto di pelle nero. Spegnesti le luci della casa in via Scipione Capece e scendesti in strada. Tipartire alla guida della Bmw ...