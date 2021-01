Chiara Nasti Capodanno a Dubai risponde alle critiche: “Tutta colpa di…” (Di sabato 2 gennaio 2021) Come molti vip e influencer, Chiara Nasti ha trascorso le feste di fine anno a Dubai pubblicizzando la sua splendida vacanza sui social. La scelta di Chiara ha provocato non pochi commenti e critiche visto il particolare momento sociale e i tanti sacrifici che sono stati chiesti agli italiani. In un periodo di emergenza Coronavirus, dove la popolazione da nord a sud è stata costretta a festeggiare chiusa in casa lontana anche dai propri cari, assistere a tanta ostentazioni da uno o più vip è decisamente di cattivo gusto. E se Giulia De Lellis si è dovuta difendere per la sua vacanza in montagna ribadendo di aver rispettato tutte le regole, Chiara Nasti ha risposto ad un utente irritato di assistere a delle vacanze che si potevano benissimo evitare, che la ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 2 gennaio 2021) Come molti vip e influencer,ha trascorso le feste di fine anno apubblicizzando la sua splendida vacanza sui social. La scelta diha provocato non pochi commenti evisto il particolare momento sociale e i tanti sacrifici che sono stati chiesti agli italiani. In un periodo di emergenza Coronavirus, dove la popolazione da nord a sud è stata costretta a festeggiare chiusa in casa lontana anche dai propri cari, assistere a tanta ostentazioni da uno o più vip è decisamente di cattivo gusto. E se Giulia De Lellis si è dovuta difendere per la sua vacanza in montagna ribadendo di aver rispettato tutte le regole,ha risposto ad un utente irritato di assistere a delle vacanze che si potevano benissimo evitare, che la ...

