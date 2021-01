Benevento-Milan, i convocati di Inzaghi: Caldirola e Maggio assenti (Di sabato 2 gennaio 2021) Il Benevento sfida il Milan senza due difensori esperti come Maggio e Caldirola. Sono loro i due assenti di peso dai convocati di Filippo Inzaghi in vista del match del Vigorito contro la capolista in programma alle ore 18 di domenica 3 gennaio. Di seguito la lista. Portieri: Montipò, Manfredini, Lucatelli, Gori. Difensori: Letizia, Tuia, Glik, Foulon, Pastina, Barba. Centrocampisti: Del Pinto, Basit, Tello, Dabo, Improta, Insigne, Schiattarella, Ionita, Hetemaj. Attaccanti: Lapadula, Caprari, Di Serio, Moncini, Sau SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 2 gennaio 2021) Ilsfida ilsenza due difensori esperti come. Sono loro i duedi peso daidi Filippoin vista del match del Vigorito contro la capolista in programma alle ore 18 di domenica 3 gennaio. Di seguito la lista. Portieri: Montipò, Manfredini, Lucatelli, Gori. Difensori: Letizia, Tuia, Glik, Foulon, Pastina, Barba. Centrocampisti: Del Pinto, Basit, Tello, Dabo, Improta, Insigne, Schiattarella, Ionita, Hetemaj. Attaccanti: Lapadula, Caprari, Di Serio, Moncini, Sau SportFace.

