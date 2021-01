Atalanta-Sassuolo, Gasperini: “Ilicic non ha limiti, è un giocatore totalmente recuperato” (Di sabato 2 gennaio 2021) Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida di campionato contro il Sassuolo.Il tecnico della compagine orobica, intervenuto in conferenza stampa, si è proiettato alla sfida di domenica pomeriggio contro i neroverdi di De Zerbi."Ilicic? Se gioca così va molto meglio, poi non ci sono limiti. È un giocatore recuperato, l'ho detto anche altre volte. Lo vedo inserito bene in squadra, sta facendo delle cose determinante. Il suo ruolo è difficile, abbiamo più ricambi in quella posizione. Deve essere sempre al meglio della condizione per fare bene". Leggi su mediagol (Di sabato 2 gennaio 2021) Gian Pieroalla vigilia della sfida di campionato contro il.Il tecnico della compagine orobica, intervenuto in conferenza stampa, si è proiettato alla sfida di domenica pomeriggio contro i neroverdi di De Zerbi."? Se gioca così va molto meglio, poi non ci sono. È un, l'ho detto anche altre volte. Lo vedo inserito bene in squadra, sta facendo delle cose determinante. Il suo ruolo è difficile, abbiamo più ricambi in quella posizione. Deve essere sempre al meglio della condizione per fare bene".

Atalanta_BC : ?? È iniziata la conferenza stampa di mister #Gasperini alla vigilia di #AtalantaSassuolo ? ?? Coach Gasperini’s pres… - SimosTwitt : Atalanta-Sassuolo 3-2 Genoa-Lazio 0-1 Roma-Sampdoria 3-1 Cagliari-Napoli 1-2 Benevento-Milan 1-4 Juventus-Udinese 3-0 - FifZoo : RT @ElvisWaLeseka: @FifZoo 1st - Inter vs Crotone 2nd - Atalanta vs Sassuolo 3rd - Benevento vs Milan 4th - Juventus vs Udinese 2.5 - 3… - DiMarzio : #AtalantaSassuolo, le probabili scelte di #Gasperini - SfoglioSport : Calcio: Atalanta, Gasp 'abbiamo le pile cariche' [SFOGLIOSPORT]-'Siamo pronti per questo nuovo tour de force. Abbia… -