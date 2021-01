Vasco Rossi, "Una canzone d’amore.., buttata via"/ Lancia il nuovo singolo a Danza con me (Di venerdì 1 gennaio 2021) Vasco Rossi è uno degli ospiti più attesi di "Danza con me" di Roberto Bolle: il rocker di Zocca presenterà il nuovo singolo in esclusiva assoluta Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 1 gennaio 2021)è uno degli ospiti più attesi di "con me" di Roberto Bolle: il rocker di Zocca presenterà ilin esclusiva assoluta

RaiNews : Manca dagli studi televisivi dal 2005: ora @vascorossi ha scelto #DanzaConMe su @RaiUno con @RobertoBolle per lanci… - reaIbadwitch : ogni volta che ascolto vasco rossi ripenso alle elementari - GammaStereoRoma : Vasco Rossi - Una Canzone D'Amore Buttata Via - PaganoAlexander : Il nuovo singolo di Vasco Rossi: una canzone d'amore per iniziare bene il 2021 - soundsblogit : Una canzone d’amore buttata via, Vasco Rossi: audio e testo della canzone -