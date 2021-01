Mourinho polemico su Tottenham-Fulham: 'Poco professionale rinviarla 4 ore prima' (Di venerdì 1 gennaio 2021) LONDRA (Regno Unito) - " Non mi va di parlarne troppo , perché credo sia stata una cosa davvero Poco professionale. Ma è successa. Ormai eravamo pronti per giocare, ci eravamo preparati e ci hanno ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 1 gennaio 2021) LONDRA (Regno Unito) - " Non mi va di parlarne troppo , perché credo sia stata una cosa davvero. Ma è successa. Ormai eravamo pronti per giocare, ci eravamo preparati e ci hanno ...

sportli26181512 : Mourinho polemico su Tottenham-Fulham: 'Poco professionale rinviarla 4 ore prima': Il tecnico degli Spurs torna sul… - GoalItalia : ? 'La stagione è sbagliata sin dall'inizio' ? 'Dobbiamo dire che va tutto bene...' ? 'Il rinvio col Fulham? Non è s… - infoitsport : Mourinho polemico: 'La partita è alle 6 e ancora non sappiamo se giocheremo' - Daniele20052013 : Tottenham-Fulham rinviata per il Covid, Mourinho polemico con la Premier League - enzoacunzo : @tancredipalmeri soprattutto perchè Mourinho ad un inetrlocutore polemico se lo magna e se lo ricaga sei o sette volte -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho polemico Mourinho polemico su Tottenham-Fulham: "Poco professionale rinviarla 4 ore prima" Corriere dello Sport.it Mourinho polemico verso la Premier League: "Stagione sbagliata sin dall'inizio"

Il tecnico del Tottenham contro la decisione di far iniziare la stagione delle due di Manchester in ritardo: "Dobbiamo dire che va tutto bene".

Tottenham-Leeds, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Tottenham-Leeds è una partita di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: statistiche, formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Il tecnico del Tottenham contro la decisione di far iniziare la stagione delle due di Manchester in ritardo: "Dobbiamo dire che va tutto bene".Tottenham-Leeds è una partita di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: statistiche, formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.