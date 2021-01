Meteo: venti freddi nel weekend, neve al Nord e pioggia intensa al Centro-Sud (Di venerdì 1 gennaio 2021) venti freddi, neve al Nord e pioggia intensa al Centro-Sud : come previsto dal Centro Meteo Italiano, nel primo weekend del nuovo anno il maltempo continuer a interessare tutta l Italia. A partire da ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 1 gennaio 2021)alal-Sud : come previsto dalItaliano, nel primodel nuovo anno il maltempo continuer a interessare tutta l Italia. A partire da ...

Il 2021 inizia con una fase di maltempo che proseguirà nel weekend del 2-3 gennaio. Piogge, venti forti e anche neve a quote basse. Gli aggiornamenti meteo ...

Protezione civile: allerta meteo

La Protezione civile della Regione Campania ha diramato una nuova allerta meteo. A partire dalla mezzanotte e per le successive ventiquattro ore, si prevede una criticità idrogeologica di colore Aranc ...

