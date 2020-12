Vinci Casa giovedì 31 dicembre 2020: i numeri estratti nel concorso di oggi (Di giovedì 31 dicembre 2020) Vinci Casa giovedì 31 dicembre 2020. L’estrazione di giovedì 31/12/2020 per il concorso “Vinci Casa” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle od 20 offre l’opportunità di vincere una Casa e 200.000 euro. Ad oggi il concorso “Vinci Casa” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina dei numeri estratti in diretta live su Italia Sera. numeri Vinci Casa estratti oggi, giovedì 31 dicembre Se non ... Leggi su italiasera (Di giovedì 31 dicembre 2020)31. L’estrazione di31/12/per il” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle od 20 offre l’opportunità di vincere unae 200.000 euro. Adil” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina deiin diretta live su Italia Sera.31Se non ...

italiaserait : Vinci Casa venerdì 31 dicembre 2020: i numeri estratti nel concorso di oggi - ernymo1 : @LegaPokemon @radiosilvana ??????......Sacchetti di mmm...a ,Leonardo è da Vinci no il barista sotto casa ????????? - italiaserait : Vinci Casa mercoledì 30 dicembre 2020: i numeri estratti nel concorso di oggi - bubu1958 : @DaRonz82 @nettunobologna1 Speriamo che finalmente ne vinci anche una in casa - nofermitutti : hai un’ora per nascondere una forcina in casa tua. dopo averla nascosta, i 10 detective migliori al mondo avranno… -