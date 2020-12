Fiorentina, Pradè: “Niente Milik e Piatek. Cutrone scontento, troveremo soluzione”. E su Vlahovic… (Di giovedì 31 dicembre 2020) Avvio di stagione altalenante per la Fiorentina, che saluta il vecchio anno al 14° posto in classifica. A tracciare un bilancio dell'ultimo anno durante una lunga intervista rilasciata ai microfoni del club, è il ds gigliato Daniele Pradè, espressosi sul momento vissuto dalla squadra e sui progetti in vista dell'inizio del prossimo anno."Prima di tutto faccio un bilancio di quello che è successo al mondo. È stato un anno durissimo, che non ci aspettavamo di passare e diverso da tutti gli altri. Abbiamo avuto 42 casi di Covid tra giocatori e dipendenti, senza contare i familiari. L'anno è stato molto duro, spero che il 2021 possa farci passare tutto alle spalle. Spero inizi una vita nuova. Sportivamente è stato invece un anno di ricostruzione, siamo liberi da contratti che ci pesavano molto a livello economico. Non è stato un anno fantastico, forse non ... Leggi su mediagol (Di giovedì 31 dicembre 2020) Avvio di stagione altalenante per la, che saluta il vecchio anno al 14° posto in classifica. A tracciare un bilancio dell'ultimo anno durante una lunga intervista rilasciata ai microfoni del club, è il ds gigliato Daniele, espressosi sul momento vissuto dalla squadra e sui progetti in vista dell'inizio del prossimo anno."Prima di tutto faccio un bilancio di quello che è successo al mondo. È stato un anno durissimo, che non ci aspettavamo di passare e diverso da tutti gli altri. Abbiamo avuto 42 casi di Covid tra giocatori e dipendenti, senza contare i familiari. L'anno è stato molto duro, spero che il 2021 possa farci passare tutto alle spalle. Spero inizi una vita nuova. Sportivamente è stato invece un anno di ricostruzione, siamo liberi da contratti che ci pesavano molto a livello economico. Non è stato un anno fantastico, forse non ...

