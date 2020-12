Ennesimo ultimatum di Renzi: 'Mai l'appoggio a questo Recovery, piuttosto andiamo in opposizione' (Di giovedì 31 dicembre 2020) In un'intervista al Sole 24 ore, Matteo Renzi ha parlato delle tensioni in maggioranza sul Recovery Plan: "Non temo che sbuchino eventuali 'responsabili' a sostegno del Conte II, se avvenisse sarebbe ... Leggi su globalist (Di giovedì 31 dicembre 2020) In un'intervista al Sole 24 ore, Matteoha parlato delle tensioni in maggioranza sulPlan: "Non temo che sbuchino eventuali 'responsabili' a sostegno del Conte II, se avvenisse sarebbe ...

