Capodanno in zona rossa, Lamorgese: «Controlli inflessibili e mirati sulle feste clandestine, monitoriamo anche internet» (Di giovedì 31 dicembre 2020) Quella di oggi sarà una vigilia di Capodanno diversa. Niente cenoni, niente brindisi con decine di amici, come prevede il decreto Natale. L’Italia è in zona rossa fino al 3 gennaio 2021 nel tentativo di contenere la pandemia da Coronavirus. E per questo motivo il ministero dell’Interno ha predisposto Controlli a tappeto, su tutto il territorio nazionale. Le forze dell’ordine saranno inflessibili sia nei Controlli sia nelle sanzioni: parola della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, intervistata dal Corriere della Sera. Come si stanno preparando le forze dell’ordine «Le discoteche aperte la scorsa estate hanno contribuito a moltiplicare i contagi da Covid. Non possiamo più permettercelo, per questo saremo inflessibili nei ... Leggi su open.online (Di giovedì 31 dicembre 2020) Quella di oggi sarà una vigilia didiversa. Niente cenoni, niente brindisi con decine di amici, come prevede il decreto Natale. L’Italia è infino al 3 gennaio 2021 nel tentativo di contenere la pandemia da Coronavirus. E per questo motivo il ministero dell’Interno ha predispostoa tappeto, su tutto il territorio nazionale. Le forze dell’ordine sarannosia neisia nelle sanzioni: parola della ministra dell’Interno Luciana, intervistata dal Corriere della Sera. Come si stanno preparando le forze dell’ordine «Le discoteche aperte la scorsa estate hanno contribuito a moltiplicare i contagi da Covid. Non possiamo più permettercelo, per questo saremonei ...

