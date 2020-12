2020: ci hanno lasciato Gigi Proietti, Franca Valeri, Sergio Zavoli, Maradona e Sean Connery (Di giovedì 31 dicembre 2020) Personaggi famosi morti nel 2020 Il 2020 si avvia alla conclusione e, come ormai consuetudine della nostra testata, anche quest’anno nella giornata del 31 dicembre vogliamo dedicare un ricordo a tutti quei personaggi legati al mondo del piccolo schermo che ci hanno lasciato nel corso di questi, mai così duri e difficili 12 mesi, fortemente provati dalla pandemia di Covid. Tra i primi personaggi a lasciarci, lo scorso 4 gennaio, c’è il “re dei presenzialisti tv” Alessandro Cocco. Sempre presente in maniera discreta nelle prime file dei programmi tv, Cocco vantava oltre 10.000 presenze tra il pubblico delle più svariate trasmissioni televisive e più di 33.000 passaggi tv. Numeri che gli avevano permesso di entrare ufficialmente nel Guinness World Records. Aveva 78 anni. Il 16 febbraio un dramma ha sconvolto la Tv ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 31 dicembre 2020) Personaggi famosi morti nelIlsi avvia alla conclusione e, come ormai consuetudine della nostra testata, anche quest’anno nella giornata del 31 dicembre vogliamo dedicare un ricordo a tutti quei personaggi legati al mondo del piccolo schermo che cinel corso di questi, mai così duri e difficili 12 mesi, fortemente provati dalla pandemia di Covid. Tra i primi personaggi a lasciarci, lo scorso 4 gennaio, c’è il “re dei presenzialisti tv” Alessandro Cocco. Sempre presente in maniera discreta nelle prime file dei programmi tv, Cocco vantava oltre 10.000 presenze tra il pubblico delle più svariate trasmissioni televisive e più di 33.000 passaggi tv. Numeri che gli avevano permesso di entrare ufficialmente nel Guinness World Records. Aveva 78 anni. Il 16 febbraio un dramma ha sconvolto la Tv ...

Ultime Notizie dalla rete : 2020 hanno Il 2020 ha fatto anche cose buone Wired Italia Il leghista Bagnai ha paragonato l’unificazione dell’UE all’invasione nazista della Polonia…

Alberto Bagnai in Senato ha paragonato l’invasione della Polonia da parte della Germania nazista all’unificazione dell’UE: è polemica.

Dalla morte di Gigi Proietti alle elezioni Usa: oltre il Covid, principali fatti del 2020

Un anno segnato dagli incendi in Australia, la morte di Kobe Bryant, l'incidente di Alex Zanardi: eccolo raccontato in 14 notizie extra Covid ...

Alberto Bagnai in Senato ha paragonato l'invasione della Polonia da parte della Germania nazista all'unificazione dell'UE: è polemica. Un anno segnato dagli incendi in Australia, la morte di Kobe Bryant, l'incidente di Alex Zanardi: eccolo raccontato in 14 notizie extra Covid ...