Milan, Boban ottiene risarcimento di 5 milioni di euro (Di mercoledì 30 dicembre 2020) MilanO - E' stato parzialmente accolto da l Tribunale di Milano il ricorso di Zvominir Boban . Il Milan , dunque, dovrà risarcire l'ex dirigente per circa 5 milioni di euro. La sentenza si riferisce ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 30 dicembre 2020)O - E' stato parzialmente accolto da l Tribunale dio il ricorso di Zvominir. Il, dunque, dovrà risarcire l'ex dirigente per circa 5di. La sentenza si riferisce ...

capuanogio : Dunque secondo il Tribunale di Milano il licenziamento 'per giusta causa' di #Boban da parte del #Milan, tanto 'per… - FBiasin : 'Nessuna 'giusta causa': #Milan condannato a pagare a #Boban 5,37 milioni'. - Gazzetta_it : #Gazidis condannato dal tribunale a pagare a 5,37 milioni a #Boban #Milan - calabbrish : RT @farted94: Il giorno in cui è stato cacciato Zvonimir Boban, il Milan è rinato. È troppo difficile per voi ammetterlo ma è la realtà. - IlmsgitSport : #Boban vince la causa: il #Milan deve risarcirlo di 5 milioni. Il club ricorrerà in appello -