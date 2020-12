M5s | le consigliere comunali Albano e Ferrero solidali con i fuoriusciti Frediani e Bertola

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’annuncio dei consiglieri regionali Francescae Giorgiodi addio al Movimento 5 stelle scuote e divide i pentastellati. Infatti la scelta di passare al gruppo misto di due che erano tra i più longevi Cinque Stelle in Regione ha aperto il dibattito nel Movimento. E non tutti hanno contestato la loro scelta. Anzi, leDanielae Vivianasi sono dimostratee dispiaciute per la fuoriuscita di, che non ha mai nascosto le critiche nei confronti di certe posizioni e scelte dei vertici pentastellati, scrive su Facebook: “L’immagine evocata da questa notizia è quella di una collina, scavata piano piano dall’interno; sulla cima di ...