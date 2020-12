Ibrahimovic oggi torna in Italia - Le ultime sul rientro (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Le vacanze le ha passate in Svezia , come sottolinea la Gazzetta . Insieme alla moglie Helena e ai due figli, ha cercato di smaltire la frustrazione causata dagli infortuni, che lo hanno tenuto fuori ... Leggi su milanlive (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Le vacanze le ha passate in Svezia , come sottolinea la Gazzetta . Insieme alla moglie Helena e ai due figli, ha cercato di smaltire la frustrazione causata dagli infortuni, che lo hanno tenuto fuori ...

PianetaMilan : .@acmilan, @Ibra_official oggi in Italia. #Pioli lo aspetta per metà gennaio | #News - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - MilanLiveIT : #Ibrahimovic oggi torna in Italia | Per il rientro in campo bisognerà attendere metà gennaio - sportli26181512 : Gazzetta - Milan, riecco Ibra: oggi il rientro in Italia e nuovi esami al polpaccio. Ritorno in campo a metà gennai… - save_grasselli : ???? Il bosco di #Ibrahimovic in Svezia ???? Lui in motoslitta e un campo da paddle ?? Oggi Zlatan torna a Milano ed… - Bertolca10 : Annunciato nella giornata di oggi, rimane un caso la partecipazione di #Ibrahimovic al festival di #Sanremo2021. I… -