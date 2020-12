GF Vip 5, Stefania Orlando stupisce: Maria De Filippi è stata la sua testimone di nozze (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 5 c’è stata come ospite speciale niente meno che Maria De Filippi, la quale ha fatto una sorpresa a Tommaso Zorzi. Tra quelli che nella Casa la conoscevano non c’erano solo i ragazzi che hanno partecipato in passato ai suoi programmi – per esempio Andrea Zelletta a Uomini e Donne o Carlotta Dell’Isola e Andrea Zenga a Temptation Island – ma anche, a sorpresa, una vera “vippona”: stiamo parlando di Stefania Orlando. Alla domanda di Samantha De Grenet se conoscesse di persona la De Filippi, Stefania ha infatti risposto di sì. Il motivo? L’iconica conduttrice è stata testimone di nozze al primo matrimonio della Orlando, quello con Andrea Roncato. ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 5 c’ècome ospite speciale niente meno cheDe, la quale ha fatto una sorpresa a Tommaso Zorzi. Tra quelli che nella Casa la conoscevano non c’erano solo i ragazzi che hanno partecipato in passato ai suoi programmi – per esempio Andrea Zelletta a Uomini e Donne o Carlotta Dell’Isola e Andrea Zenga a Temptation Island – ma anche, a sorpresa, una vera “vippona”: stiamo parlando di. Alla domanda di Samantha De Grenet se conoscesse di persona la Deha infatti risposto di sì. Il motivo? L’iconica conduttrice èdial primo matrimonio della, quello con Andrea Roncato. ...

fanpage : Che gaffe per Sonia Lorenzini Il marito di Stefania Orlando ha immediatamente contattato il GF Vip. - AlexAng68052367 : RT @R0B100: Comunque io sono rimasta estasiata dalla lettura del comunicato di Stefania e MTR, qua fate gli over party a loro due ma li den… - vip_bina : RT @ZorzandosW: La vendetta è un piatto che va servito freddo...by Queen Stefania Orlando Dayane si riempie la bocca di paroloni, ma a fat… - zazoomblog : GF Vip Stefania Orlando come non l’avete mai vista: lo scatto incredibile - #Stefania #Orlando #l’avete #vista: - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Stefania Orlando: 'Sì. è stata mia testimone di nozze'. Samantha De Grenet pietrificata: scacc… -