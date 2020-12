Figline Valdarno: mamma e due figli ritrovati morti in casa, corpi in decomposizione (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sono stati i vicini di casa di questa famiglia a chiedere aiuto alle forze dell’ordine. Da giorni infatti continuavano a sentire uno strano odore. Si erano resi conto che ci fosse qualcosa di strano. E in effetti quando sono arrivati i vigili del fuoco presso l’abitazione, dopo aver sfondato la porta per entrare, hanno trovato tre cadaveri. La mamma di 77 anni e i suoi due figli, di 46 e 51 anni erano morti: i loro corpi erano a quanto pare, in avanzato stato di decomposizione. E’ successo alle 11,45 a figline Valdarno, un centro in provincia di Firenze. Sul posto intervenuti i carabinieri e i vigili urbani. Firenze: ritrovate tre persone morte in casa, corpi decomposti Probabilmente la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sono stati i vicini didi questa famiglia a chiedere aiuto alle forze dell’ordine. Da giorni infatti continuavano a sentire uno strano odore. Si erano resi conto che ci fosse qualcosa di strano. E in effetti quando sono arrivati i vigili del fuoco presso l’abitazione, dopo aver sfondato la porta per entrare, hanno trovato tre cadaveri. Ladi 77 anni e i suoi due, di 46 e 51 anni erano: i loroerano a quanto pare, in avanzato stato di. E’ successo alle 11,45 a, un centro in provincia di Firenze. Sul posto intervenuti i carabinieri e i vigili urbani. Firenze: ritrovate tre persone morte indecomposti Probabilmente la ...

