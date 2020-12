De Luca: “Evitate i fuochi d’artificio. Gli ospedali sono impegnati a combattere il Covid” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha pubblicato su Facebook un messaggio in cui chiede ai cittadini campani di non sparare fuochi d’artificio domani sera, allo scoccare della mezzanotte. Gli ospedali sono impegnati a fronteggiare l’epidemia, è importante essere responsabili. Queste le sue parole. “Nel rivolgere ai nostri concittadini gli auguri affettuosi di buon anno, colgo l’occasione per ricordare ancora una volta quanto sia importante, ancor di più in questi giorni, osservare comportamenti responsabili. Rivolgo quindi un invito e una raccomandazione, a evitare nella notte del 31 dicembre di utilizzare fuochi d’artificio. È un appello che ripetiamo tutti gli anni a salvaguardia dell’incolumità personale e di tutti, ma è ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De, ha pubblicato su Facebook un messaggio in cui chiede ai cittadini campani di non spararedomani sera, allo scoccare della mezzanotte. Glia fronteggiare l’epidemia, è importante essere responsabili. Queste le sue parole. “Nel rivolgere ai nostri concittadini gli auguri affettuosi di buon anno, colgo l’occasione per ricordare ancora una volta quanto sia importante, ancor di più in questi giorni, osservare comportamenti responsabili. Rivolgo quindi un invito e una raccomandazione, a evitare nella notte del 31 dicembre di utilizzare. È un appello che ripetiamo tutti gli anni a salvaguardia dell’incolumità personale e di tutti, ma è ...

napolista : #DeLuca: “Evitate i fuochi d’artificio. Gli ospedali sono impegnati a combattere il Covid” Su Facebook invita ad os… - Cinzy08_ : @Irene00281164 @VessyV @LuxVide Ma smettila tu e le tue amiche, è vero siamo in un paese libero ma dovete smetterla… - dantonio_luca : RT @Adnil47991189: Temute,evitate ,eliminate. Delle spine è il tempo del pianto. Come le anime che non farebbero mai del male. Solo avere… - cellini_luca : RT @pepe_guglielmo: Non vorrebbero vaccinarsi 9 operatori sanitari su 10 delle RSA. Bene: o li obbligate o li licenziate: così evitate che… - mmm19510 : In questo momento su Rai5, 'Natale in casa Cupiello' con Eduardo, Pupella Maggio, Luca e Lina Sastri. Edizione del… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Evitate De Luca: “Evitate i fuochi d’artificio a Capodanno, ospedali già impegnati per il Covid” Fanpage.it De Luca: “Evitate i fuochi d’artificio. Gli ospedali sono impegnati a combattere il Covid”

Il governatore De Luca su Facebook: "Evitate i fuochi d'artificio. Gli ospedali sono impegnati a combattere il Covid" ...

De Luca: "No ai fuochi d'artificio. Ospedali già intasati dal Covid"

"E' un appello - prosegue - che ripetiamo tutti gli anni a salvaguardia dell'incolumità personale e di tutti, ma è ancora più importante in questi giorni, in cui gli ospedali sono impegnati nelle atti ...

Il governatore De Luca su Facebook: "Evitate i fuochi d'artificio. Gli ospedali sono impegnati a combattere il Covid" ..."E' un appello - prosegue - che ripetiamo tutti gli anni a salvaguardia dell'incolumità personale e di tutti, ma è ancora più importante in questi giorni, in cui gli ospedali sono impegnati nelle atti ...