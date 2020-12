Attività commerciale in fiamme | mattinata di paura a Lacedonia

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia, alle ore 07’30 di oggi 30 dicembre è intervenuta nel comune diin via Matteotti, per un incendio che si è sviluppato all’interno di un negozio del posto. Leche hanno interessato parte dell’eserciziosono state spente mettendo anche in sicurezza la struttura. L'articolo proviene da Anteprima24.it.