Agitu, violentata e uccisa a Trento: un uomo ha confessato l'omicidio (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Agitu Ideo Gudeta, 42 anni, è stata uccisa nella sua abitazione di Frassilongo (Trento). La ambientalista, attivista e imprenditrice, originaria dell'Etiopia, è stata ferita a morte con un martello per poi essere violentata a terra mentre era agonizzante. Lo ha raccontato il suo assassino Adams Suleimani agli inquirenti, che lo hanno ascoltato la sera stessa del delitto, avvenuto il 29 dicembre. Ne dà notizia l'Ansa. L'assassino di Agitu Ideo Gudeta è un suo dipendente originario del Ghana, il 32enne Adams Suleimani. Aveva lavorato per lei in passato, ed era tornato su richiesta della donna circa due mesi fa, occupandosi del pascolo delle capre. Viveva nell'abitazione della sua titolare, al primo piano. l'omicidio è avvenuto nella camera da letto della donna.

