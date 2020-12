Uomini e Donne, Salvatore Angelucci svela perché è finita con Alessandra, sul web è caos: “Cornuto contento” (FOTO) (Di martedì 29 dicembre 2020) Vi ricordate di Salvatore Angelucci, ex tronista di Uomini e Donne? In queste settimane si sta molto parlando di lui a casa della fine burrascosa della sua storia d’amore con Alessandra Gallocchio. Sulla vicenda è intervenuta anche Karina Cascella, ex di Salvatore e amica molto stretta di Alessandra. L’opinionista si è duramente sfogata contro la ragazza in quanto pare che si sia resa protagonista di comportamenti riprovevoli. Ma vediamo cosa ha dichiarato lui. La crisi tra Alessandra Gallocchio e Salvatore Angelucci L’ex tronista di Uomini e Donne Salvatore Angelucci ha pubblicato una Instagram Storie in cui ha svelato cosa si cela ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 29 dicembre 2020) Vi ricordate di, ex tronista di? In queste settimane si sta molto parlando di lui a casa della fine burrascosa della sua storia d’amore conGallocchio. Sulla vicenda è intervenuta anche Karina Cascella, ex die amica molto stretta di. L’opinionista si è duramente sfogata contro la ragazza in quanto pare che si sia resa protagonista di comportamenti riprovevoli. Ma vediamo cosa ha dichiarato lui. La crisi traGallocchio eL’ex tronista diha pubblicato una Instagram Storie in cui hato cosa si cela ...

