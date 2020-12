Roma | vede i Carabinieri e prova a buttare la cocaina | nei guai un 18enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 29 dicembre 2020) E’ fuggito alla vista deie ha tentato di disfarsi della. E’ per questo che idella StazioneTor Tre Teste hanno arrestato il giovane, unno, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti Ihanno notato il giovane mentre si aggirava con fare sospetto tra i lotti di via Manfredonia, zona Quarticciolo, e si sono avvicinati per una verifica; appena li ha visti ilè scappato cercando di dileguarsi nelle vie limitrofe e di disfarsi, lanciando ai margini della carreggiata, un contenitore di plastica. Poco dopo, ihanno bloccato il giovane in via Ascoli Satriano e recuperato l’involucro gettato, rinvenendo al suo interno 5 g di ...