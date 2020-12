Puntata Il Segreto di martedì 29 dicembre 2020, Tomas entra nella Setta e scopre qualcosa di sconvolgente (Di martedì 29 dicembre 2020) Tomas verrà costretto a giurare alla Setta degli Arcangeli, per quale motivo? Qualcuno di molto vicino a lui, apparirà dinanzi al ragazzo e lo intimerà ad aderire. Infatti, lui rimarrà sconvolto quando questa figura si mostrerà a lui, ma nella Puntata de Il Segreto di martedì 29 dicembre 2020, per lui non ci sarà niente da fare e sarà uno degli adepti dell’organizzazione segreta. Trama Il Segreto, Raimundo sta guarendo La Puntata de Il Segreto di martedì 29 dicembre 2020, partirà facendo luce sulle condizioni di salute di Raimundo. Infatti, Emilia ritornerà dall’ospedale dopo aver fatto visita al padre. Le cose per l’uomo sembreranno migliorare, ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 29 dicembre 2020)verrà costretto a giurare alladegli Arcangeli, per quale motivo? Qualcuno di molto vicino a lui, apparirà dinanzi al ragazzo e lo intimerà ad aderire. Infatti, lui rimarrà sconvolto quando questa figura si mostrerà a lui, made Ildi29, per lui non ci sarà niente da fare e sarà uno degli adepti dell’organizzazione segreta. Trama Il, Raimundo sta guarendo Lade Ildi29, partirà facendo luce sulle condizioni di salute di Raimundo. Infatti, Emilia ritornerà dall’ospedale dopo aver fatto visita al padre. Le cose per l’uomo sembreranno migliorare, ...

Si avvicina la messa in onda del gran finale de Il Segreto. Le anticipazioni delle ultime puntate spagnole che presto andranno in onda su Canale 5, rivelano che ci sarà un colpo di scena a dir poco co ...

