PS5 meglio di ogni altra PlayStation | ' 3 | 4 milioni di console distribuite in 4 settimane' Obiettivo 18 milioni nel 2021

igualeonte : @RPGamer33410276 @spaziogames La PS5 è un inutile balocco. Avrebbero fatto meglio ad equipaggiarla meglio. Se fosse… - Marcodrums1 : Project Cars Marcodrums Ps5 182 mondo su Monza con dual sense ??comincio ad ingranare , posso fare meglio ?? - itznikaa_ : @thunderrFNBR Xbox series è meglio della ps5 per tutto, poi chi vuole competere compra il meglio - AntonyWave : @videusexmachina @Dejin90 Ho la ps5 e ti dico che secondo me è meglio la Xbox!!! La ps5 è troppo grande!!! L'unica… - 14alexb : Bè dai la mia prima su #twitch un solo viewer ?????? meglio di zero!?? #PS5 -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 meglio

Everyeye Videogiochi

Digitimes reports Sony shipped 3.4 mn PS5 in its first 4 weeks, highest ever for a PS. They also say 2021 will see 16.8-18mn PS5 shipped after a supply stream ramp-up, with more units reserved for ...Dopo Override, Modus Games ci riprova con il sequel, ed oggi voglio condividere con voi la Recensione di Override 2 Super Mech League, disponibile da ...