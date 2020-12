Polemiche sul piano neve. E il maltempo danneggia i commercianti (Di martedì 29 dicembre 2020) Con la neve in città fioccano le Polemiche. Non solo politica: anche dai cittadini, al centralino della «Gazzetta» così come sui social, arrivano critiche al piano neve. Va peggio per i commercianti: già provati dalle restrizioni dei decreti contro il contagio di Covid, nel primo di tre giorni di «zona ... Leggi su gazzettadiparma (Di martedì 29 dicembre 2020) Con lain città fioccano le. Non solo politica: anche dai cittadini, al centralino della «Gazzetta» così come sui social, arrivano critiche al. Va peggio per i: già provati dalle restrizioni dei decreti contro il contagio di Covid, nel primo di tre giorni di «zona ...

FMCastaldo : Se #Renzi ha proposte serie e costruttive le valuteremo con attenzione, come sempre. Se, invece, il tutto deve ridu… - dellorco85 : Immaginate la quantità di polemiche se oggi avessimo avuto i problemi della Germania. Apriti cielo. Ma cmq siamo r… - MilanoSpia : Nevicata a Milano, i disagi e le polemiche. Lite tra Salvini e Sala sul Piano anticrisi - Rider76Ghost : @FBiasin @l_honestly Chissà quando finiranno sti paragoni e ste polemiche del cazzo sul Napoli ??????? - BeataVergineMa5 : RT @theoretro: Io non capisco tutte queste polemiche sul fatto che un gruppo assortito di parlamentari sia andato a trovare un collega in c… -

Ultime Notizie dalla rete : Polemiche sul Vax Day, in Germania più vaccini degli altri Paesi. Polemiche sul sistema delle quote Sky Tg24 Fiorucci: "Uniti si vince, rinnoviamo il calcio umbro"

L’ex numero uno degli arbitri in corsa per la presidenza del Cru "Raggiunto il numero di deleghe necessarie, ma che fatica" ...

Germania avanti da sola sui vaccini, maxi fornitura per i tedeschi in barba all’UE

La Germania si è assicurata una quota di 30 milioni di dosi del vaccino Pfizer-Biontech Arcuri ha confermato che la Ue sta negoziando un’ulteriore fornitu ...

L’ex numero uno degli arbitri in corsa per la presidenza del Cru "Raggiunto il numero di deleghe necessarie, ma che fatica" ...La Germania si è assicurata una quota di 30 milioni di dosi del vaccino Pfizer-Biontech Arcuri ha confermato che la Ue sta negoziando un’ulteriore fornitu ...