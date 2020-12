Pisa. Teatro Verdi: Enrico Stinchelli nuovo direttore artistico (Di martedì 29 dicembre 2020) E’ il maestro Enrico Stinchelli il nuovo direttore artistico del Teatro Verdi di Pisa. Già direttore di numerose realtà italiane (tra cui il Taormina Opera Festival e il Teatro Verdi di Busseto a Parma) e voce nota di RadioRai3 (per cui conduce il programma interamente dedicato all’opera ‘La Barcaccia’), Stinchelli è stato presentato stamani nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Gambacorti Per fare gli auguri al nel direttore è intervenuto anche, in video collegamento, Andrea Bocelli: « Il momento storico che viviamo – ha detto Bocelli – è complicato soprattutto per chi lavora nel mondo dello spettacolo e sono contento della nomina di Enrico ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 29 dicembre 2020) E’ il maestroildeldi. Giàdi numerose realtà italiane (tra cui il Taormina Opera Festival e ildi Busseto a Parma) e voce nota di RadioRai3 (per cui conduce il programma interamente dedicato all’opera ‘La Barcaccia’),è stato presentato stamani nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Gambacorti Per fare gli auguri al nelè intervenuto anche, in video collegamento, Andrea Bocelli: « Il momento storico che viviamo – ha detto Bocelli – è complicato soprattutto per chi lavora nel mondo dello spettacolo e sono contento della nomina di...

E' il maestro Enrico Stinchelli il nuovo direttore artistico del Teatro Verdi di Pisa. Già direttore di numerose realtà italiane (tra cui il Taormina Opera ...