Outer Banks di Netflix è un plagio? L’accusa di un docente e scrittore: “Trama copiata dal mio libro” (Di martedì 29 dicembre 2020) Outer Banks di Netflix, una delle serie rivelazione di quest’anno sulla piattaforma, finisce nel mirino di un insegnante con un’accusa di plagio. Un docente di inglese di una scuola superiore e insegnante di scrittura creativa nella Carolina del Nord ha intentato una causa contro i produttori di Outer Banks di Netflix per violazione del copyright, secondo quanto riporta Deadline. L’insegnante Kevin Wooten accusa nello specifico i creatori di Outer Banks di Netflix, Jonas Pate e Joshua Pate, di aver copiato la Trama del suo romanzo per giovani adulti del 2016, Pennywise: The Hunt For Blackbeard’s Treasure!, e di averne tratto il soggetto della serie senza autorizzazione. Anche il ... Leggi su optimagazine (Di martedì 29 dicembre 2020)di, una delle serie rivelazione di quest’anno sulla piattaforma, finisce nel mirino di un insegnante con un’accusa di. Undi inglese di una scuola superiore e insegnante di scrittura creativa nella Carolina del Nord ha intentato una causa contro i produttori didiper violazione del copyright, secondo quanto riporta Deadline. L’insegnante Kevin Wooten accusa nello specifico i creatori didi, Jonas Pate e Joshua Pate, di aver copiato ladel suo romanzo per giovani adulti del 2016, Pennywise: The Hunt For Blackbeard’s Treasure!, e di averne tratto il soggetto della serie senza autorizzazione. Anche il ...

