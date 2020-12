'Milik in pole per sostituire Diego Costa all'Atletico Madrid' (Di martedì 29 dicembre 2020) Madrid (SPAGNA) - Il futuro dell'attaccante del Napoli Arkadiusz Milik potrebbe essere alla corte di Simeone, all' Atletico Madrid . Stando a quanto riferito dai quotidiani spagnoli Marca e AS , ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 29 dicembre 2020)(SPAGNA) - Il futuro dell'attaccante del Napoli Arkadiuszpotrebbe essere alla corte di Simeone, all'. Stando a quanto riferito dai quotidiani spagnoli Marca e AS , ...

Iniziano i colpi scudetto dei club in lotta per il titolo e domenica riparte la Serie A

Le squadre tornano ad allenarsi e lunedì apre il mercato: gennaio sarà decisivo per gli scontri diretti e i rinforzi in arrivo. La Juve vuole un attaccante: piace Depay. L’Inter sogna con il Papu Gome ...

RAI - Gomez-Napoli, ADL ha deciso! Cutrone, Zaccagni, Bastoni, Boga, Thauvin: tutta la verità

Il giornalista della RAI, Ciro Venerato, ha parlato del mercato del Napoli in vista della prossima sessione della campagna acquisti e cessioni.

