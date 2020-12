Maria De Filippi in collegamento al GF Vip | La sorpresa a Tommaso

Leggi su giornal

(Di martedì 29 dicembre 2020)Deè stata ospite inal GF Vip per fare unaad un gieffino, il quale prova una stima immensa verso di lei. Parliamo proprio diZorzi che durante un discorso con Cecilia ha confessato che la conduttrice è il suo personaggio televisivo preferito in assoluto. In aggiunta, scherzando, ha detto che per lei lavorerebbe anche per fare le fotocopie e portare del semplice caffè per il gusto di starle accanto. A questo punto è stato Alfonso Signorini a volervi far incontrare nella puntata di ieri 28 Dicembre tramite unin un primo momento avrebbe parlato con il conduttore confessando come all’inizio non abbia nutrito molta simpatia nei confronti del gieffino, ma di averlo studiato molto. Dopo aver capito in un certo ...