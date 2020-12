Insulti no-vax, la prima vaccinata d’Italia chiude gli account social (Di martedì 29 dicembre 2020) ROMA – La prima vaccinata d’Italia contro il Covid, l’infermiera Claudia Alivernini, ha dovuto chiudere i suoi account social perché subissata da insulti. Leggi su dire (Di martedì 29 dicembre 2020) ROMA – La prima vaccinata d’Italia contro il Covid, l’infermiera Claudia Alivernini, ha dovuto chiudere i suoi account social perché subissata da insulti.

Open_gol : Dopo la vaccinazione allo Spallanzani, Claudia è stata travolta dagli insulti e dalle minacce dei no-vax. Ha chiuso… - giornalettismo : L'infermiera dello #Spallanzani, la prima a ricevere il #VaccinoAntiCovid in Italia, è stata costretta a chiudere i… - CafarellAntonio : RT @neXtquotidiano: “Vediamo quando muori: le minacce dei no vax a Claudia Alivernini, la prima vaccinata in Italia - cosmopavoni : RT @Open_gol: Dopo la vaccinazione allo Spallanzani, Claudia è stata travolta dagli insulti e dalle minacce dei no-vax. Ha chiuso i suoi pr… - AndreaRomano9 : RT @Open_gol: Dopo la vaccinazione allo Spallanzani, Claudia è stata travolta dagli insulti e dalle minacce dei no-vax. Ha chiuso i suoi pr… -