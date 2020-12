Cristiano Ronaldo atteso alla Continassa: ecco il programma per il rientro (Di martedì 29 dicembre 2020) Cristiano Ronaldo atteso alla Continassa: il programma per il rientro di CR7 dopo il Globe Soccer Awards di Dubai L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto chiarezza sull’iter che dovrà seguire Cristiano Ronaldo prima di rientrare insieme ai compagni alla Continassa. Lui e Rabiot sono stati gli assenti di ieri al ritorno in campo per l’allenamento. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS VAI SU JUVENEWS24 CR7, premiato domenica a Dubai ai Globe Soccer Awards, rientrerà a Torino e seguirà il protocollo federale. Dovrà stare in isolamento, si legge, ed effettuare i due tamponi previsti. Potrà riaggregarsi alla squadra solo dopo aver ricevuto gli esiti: mercoledì, dunque, dovrebbe essere ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 dicembre 2020): ilper ildi CR7 dopo il Globe Soccer Awards di Dubai L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto chiarezza sull’iter che dovrà seguireprima di rientrare insieme ai compagni. Lui e Rabiot sono stati gli assenti di ieri al ritorno in campo per l’allenamento. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS VAI SU JUVENEWS24 CR7, premiato domenica a Dubai ai Globe Soccer Awards, rientrerà a Torino e seguirà il protocollo federale. Dovrà stare in isolamento, si legge, ed effettuare i due tamponi previsti. Potrà riaggregarsisquadra solo dopo aver ricevuto gli esiti: mercoledì, dunque, dovrebbe essere ...

GoalItalia : Cristiano Ronaldo è stato nominato miglior giocatore del secolo ?? Dovrà fare spazio a casa per il trofeo ?? Liga… - tancredipalmeri : Cristiano Ronaldo domani tornerà da Dubai e non dovrà sottoporsi a 14 giorni di isolamento prescritti dalla legge.… - DiMarzio : #GlobeSoccer, Cristiano #Ronaldo eletto giocatore del secolo - Qureshiaman49 : RT @Qureshiaman49: Cristiano Ronaldo At #GlobeSoccer Awards 2020 In Dubai - Qureshiaman49 : Cristiano Ronaldo At #GlobeSoccer Awards 2020 In Dubai -