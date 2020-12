Anche in Finlandia un attacco cyber ha colpito il parlamento (Di martedì 29 dicembre 2020) Il parlamento finlandese è stato vittima di un cyberattacco (immagine: Eduskunta)Il parlamento finlandese è stato vittima di un attacco informatico che, a cavallo tra l’estate e l’autunno, ha preso di mira gli account di posta elettronica di alcuni deputati. La conferma arriva direttamente dai funzionari dell’Eduskunta (nome finlandese del parlamento) che in un comunicato affermano che l’attacco in questione “è stato scoperto dalla sorveglianza tecnica”. Dalle indagini condotte dal National bureau of investigation (Nbi) e promosse dallo stesso parlamento finlandese, sarebbe emerso che l’attacco alle caselle di posta elettronica dei parlamentari sarebbe avvenuto nello stesso periodo in cui il gruppo di cybercriminali ... Leggi su wired (Di martedì 29 dicembre 2020) Ilfinlandese è stato vittima di un(immagine: Eduskunta)Ilfinlandese è stato vittima di uninformatico che, a cavallo tra l’estate e l’autunno, ha preso di mira gli account di posta elettronica di alcuni deputati. La conferma arriva direttamente dai funzionari dell’Eduskunta (nome finlandese del) che in un comunicato affermano che l’in questione “è stato scoperto dalla sorveglianza tecnica”. Dalle indagini condotte dal National bureau of investigation (Nbi) e promosse dallo stessofinlandese, sarebbe emerso che l’alle caselle di posta elettronica dei parlamentari sarebbe avvenuto nello stesso periodo in cui il gruppo dicriminali ...

Nel mirino le caselle di posta elettronica di alcuni deputati. Si replica lo stesso copione della Norvegia. Il sospetto di un'azione coordinata da uno Stato ...

LONDRA METTE L’ARTICO NEL MIRINO

L’aspirazione britannica a tornare protagonista globale passa anche per le partite economiche e di sicurezza polari. La regione è affollata da amici esigenti e minacciosi avversari. Intanto la Scozia ...

