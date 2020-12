Vaccini Pfizer, in Germania campagna sospesa: “problemi con mille dosi” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ad inciampare nei suoi piani, questa volta, è proprio la Germania, da sempre pronta a bacchettare gli altrui errori. In alcune città della Baviera è stata rimandata la partenza della campagna vaccinale. La motivazione risiede in questioni logistiche. Il farmaco di Pfizer e BioNTech necessita di essere mantenuto a temperature estremamente basse, ma, stando a quanto si apprende dall’agenzia Dpa, citata dalla Reuters, alcune parti della Germania non erano pronte a garantire la “catena del freddo”. Gli amministratori di alcuni distretti della Baviera (tra cui Coburg, Kronach, Kulmbach, Hof, Bayreuth e Wunsiedel) affermano «Durante la lettura delle temperature nei contenitori frigoriferi sono sorti dubbi sul rispetto della catena del freddo». Gli operatori sanitari, infatti, dopo aver aperto un contenitore, hanno ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ad inciampare nei suoi piani, questa volta, è proprio la, da sempre pronta a bacchettare gli altrui errori. In alcune città della Baviera è stata rimandata la partenza dellavaccinale. La motivazione risiede in questioni logistiche. Il farmaco die BioNTech necessita di essere mantenuto a temperature estremamente basse, ma, stando a quanto si apprende dall’agenzia Dpa, citata dalla Reuters, alcune parti dellanon erano pronte a garantire la “catena del freddo”. Gli amministratori di alcuni distretti della Baviera (tra cui Coburg, Kronach, Kulmbach, Hof, Bayreuth e Wunsiedel) affermano «Durante la lettura delle temperature nei contenitori frigoriferi sono sorti dubbi sul rispetto della catena del freddo». Gli operatori sanitari, infatti, dopo aver aperto un contenitore, hanno ...

