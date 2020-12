Sileri: “Medici e infermieri restii a vaccinarsi? Hanno sbagliato mestiere” (Di lunedì 28 dicembre 2020) ROMA – “Rimango perplesso quando sento di colleghi medici o infermieri restii a farsi il vaccino”, ha affermato Pierpaolo Sileri, viceministro alla Salute. “Posso capire il cittadino che magari non ha delle basi scientifiche consolidate e non ha studiato medicina e può avere una certa riluttanza a farsi il vaccino, ma penso francamente che quei medici e quegli infermieri, se hanno ancora dei dubbi dopo aver visto ciò che è accaduto, probabilmente hanno sbagliato lavoro”. “INSERIREI FARMACISTI E ODONTOIATRI NELLE CATEGORIE PRIORITARIE” Leggi su dire (Di lunedì 28 dicembre 2020) ROMA – “Rimango perplesso quando sento di colleghi medici o infermieri restii a farsi il vaccino”, ha affermato Pierpaolo Sileri, viceministro alla Salute. “Posso capire il cittadino che magari non ha delle basi scientifiche consolidate e non ha studiato medicina e può avere una certa riluttanza a farsi il vaccino, ma penso francamente che quei medici e quegli infermieri, se hanno ancora dei dubbi dopo aver visto ciò che è accaduto, probabilmente hanno sbagliato lavoro”. “INSERIREI FARMACISTI E ODONTOIATRI NELLE CATEGORIE PRIORITARIE”

