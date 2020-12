Roma, sampietrini a Via del Corso: approvato il progetto definitivo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Via del Corso si rifà il look: via l’asfalto, spazio ai sampietrini. Da piazza del Popolo a via delle Convertite, per 850 metri si calcherà lo storico acciottolato di Roma. Nella giornata di oggi è arrivata l’approvazione definitiva per il progetto. I sampietrini verranno prelevati da viale Aventino, che verrà invece asfaltata. La giunta capitolina guidata da Virginia Raggi ha stanziato 4,6 milioni per il progetto, che secondo Repubblica sarà realizzato entro sei mesi dall’affidamento del bando. I lavori dovrebbero così iniziare già nel 2021. Dopo via Nazionale anche la storica via del Corso avrà il suo restyling, come annunciato dalla sindaca Virginia Raggi. “Con il Piano Sanpietrini stiamo restituendo un nuovo volto ad alcuni luoghi storici della città. Con una ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 dicembre 2020) Via delsi rifà il look: via l’asfalto, spazio ai. Da piazza del Popolo a via delle Convertite, per 850 metri si calcherà lo storico acciottolato di. Nella giornata di oggi è arrivata l’approvazione definitiva per il. Iverranno prelevati da viale Aventino, che verrà invece asfaltata. La giunta capitolina guidata da Virginia Raggi ha stanziato 4,6 milioni per il, che secondo Repubblica sarà realizzato entro sei mesi dall’affidamento del bando. I lavori dovrebbero così iniziare già nel 2021. Dopo via Nazionale anche la storica via delavrà il suo restyling, come annunciato dalla sindaca Virginia Raggi. “Con il Piano Sanpietrini stiamo restituendo un nuovo volto ad alcuni luoghi storici della città. Con una ...

Rosaria1949 : RT @Lorenzodalbergo: Sampietrini in via del Corso, la giunta Raggi toglie l'asfalto e cambia il look al cuore della città - italiaserait : Roma, sampietrini a Via del Corso: approvato il progetto definitivo - green_invasion : RT @Lorenzodalbergo: Sampietrini in via del Corso, la giunta Raggi toglie l'asfalto e cambia il look al cuore della città - sampietrino : La festa è finita, si torna alla vita... Ti chiamerò un giorno d’estate o magari mai più! ph @saso_noel… - renyrome : #Roma, #sampietrini in via del Corso, la giunta #raggi toglie l'asfalto e cambia il look al cuore della città!!! M… -