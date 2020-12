MotoGP | Maverick Vinales | “Mi sento più forte che mai”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Dopo un 2020 in sordina,ritrova lo spirito combattivo. Nel corso del Mondiale2020, nonostante fosse considerato tra i favoriti, il pilota spagnolo è vittima di un inatteso senso di insicurezza e rassegnazione. Gara dopo gara, infatti,perde lo spirito, la lucidità e l’aggressività necessarie per competere per il titolo. Ora però, in vista dell’inizio della prossima stagione, tutto sembra tornare alla “normalità”. Durante la pausa invernale il pilota Yamaha sembra aver ritrovato lo spirito e la forza per voltare pagina e guardare al futuro con rinnovata energia. “La pausa mi sta facendo abbastanza bene. Sono stato a casa a pensare e cercare di capire cosa dobbiamo migliorare. È importante sbarazzarsi dei cattivi sentimenti dell’anno. In prospettiva, c’erano sia cose positive che ...