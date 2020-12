Lotta al Covid, al Crom un laboratorio per studiare il virus: Ascierto a capo del gruppo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa “Fondazione Nicola Irti per le opere di carità e di cultura“, presieduta dal professore Natalino Irti, sostiene la ricerca del Pascale di Napoli contro il Covid-19, coordinata dal Dott. Paolo Ascierto, e lo fa donando 400mila euro. Un laboratorio del Crom di Mercogliano darà una grossa mano al progetto promosso dall’Istituto dei tumori di Napoli in attività di ricerca necessarie ad approfondire il profilo genetico ed immunitario dell’infezione da coronavirus. “La nuova Cittadella della Scienza – si spiega in una nota del Pascale – verrà inaugurata a inizio anno 2021 e sarà intitolata alla Fondazione. Gli studi verranno seguiti dal gruppo di lavoro di Paolo Ascierto, l’oncologo ricercatore che ha avuto un ruolo fondamentale nella cura del ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa “Fondazione Nicola Irti per le opere di carità e di cultura“, presieduta dal professore Natalino Irti, sostiene la ricerca del Pascale di Napoli contro il-19, coordinata dal Dott. Paolo, e lo fa donando 400mila euro. Undeldi Mercogliano darà una grossa mano al progetto promosso dall’Istituto dei tumori di Napoli in attività di ricerca necessarie ad approfondire il profilo genetico ed immunitario dell’infezione da corona. “La nuova Cittadella della Scienza – si spiega in una nota del Pascale – verrà inaugurata a inizio anno 2021 e sarà intitolata alla Fondazione. Gli studi verranno seguiti daldi lavoro di Paolo, l’oncologo ricercatore che ha avuto un ruolo fondamentale nella cura del ...

Ci vorranno almeno sei o sette mesi per arrivare ad avere un numero significativo di vaccinati in Umbria ma ieri, dall’ospedale San Matteo degli Infermi di Spoleto, è partita l’offensiva anti-Covid pe ...

Il presidente Bianchi: stiamo lavorando a un’idea per il 2021 Nonostante il Covid garantito un alto numero di visite Sara Lavorini massa. La Lega italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt ...

